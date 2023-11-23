В преддверии новогодних праздников международный бренд O’Stin представил новую зимнюю коллекцию одежды, лицами которой стали российские фигуристы. Фото- и видеосъёмка реализована совместно со Shkulev Media Holding, сообщает компания.

«Виктория и Никита – молодая, успешная и яркая семейная пара, которая привлекает внимание нашей аудитории и разделяет ценности бренда. И конечно, стиль в повседневных образах этих спортсменов полностью совпадает с трендами, которые задает O’Stin», – отметила Оксана Жданович, директор по маркетингу O’Stin.

«Луки от O’Stin создают тёплое зимнее настроение. Образ со светлой курткой и белоснежной водолазкой – это моё. Кожаные брюки хороши и в снег, и в слякоть: они не промокают, не продуваются, за ними легко ухаживать. А ещё они красиво подчёркивают фигуру. Очень запоминающимся оказался сегодня на съёмке вечерний образ с чёрным платьем от O'Stin – в нём чувствуешь себя настоящей принцессой или балериной», – поделилась впечатлениями о коллекции Виктория Синицина.

«Все вещи от O’Stin очень уютные, удобные и тёплые. Мне больше всего понравилось контрастное сочетание тёмно-синей куртки со светлыми брюками. Одежда может помочь мне чувствовать себя увереннее и свободнее на каких-нибудь важных переговорах или мероприятиях, где подразумевается дресс-код. В остальном выбираю повседневный стиль, удобную одежду, широкие футболки – главное, чтобы было комфортно», – считает Никита Кацалапов.