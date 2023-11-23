В 24-м сезоне Estet Fashion Week приняли участие известные российские и международные дизайнерские бренды, сообщает bm24.ru.

В качестве гостей на церемонии открытия выступили Юлианна Караулова, Маша Малиновская, Иван Кокорин. Жюри возглавил Сергей Зверев. Хедлайнером осеннего сезона стала Юлия Далакян, открывшая неделю моды своей коллекцией Julia Dalakian Resort 2023.

В рамках мероприятия свои коллекции представили: Надежда Шибина, Gribova-emotions, Виктория Спирина (Victoria Spirina), Irneste, Kibovskaya, Stasya&Stasya, Stylnyashka, Naz Maer,Laletki, Агнесса Вольная, Светлана Анохина, GloriLo, Ivan Rybnikov, Kенгуру, Klimkova, Ольга Торопова, Анна Лукьянова, А Glossier, Яна Весна, Dariagio, Fashion book, Laletki, Oksana Slatecka, Юлия Крылова, Елена Мур, Театр Моды IriS, и многие другие.

Среди эстетических находок этого сезона были неоновые и черные платья, коллекция в стиле «Барби», украшенная декоративными цветами ручной работы, которые выставлены также на витринах магазинов Chanel, дефиле новой коллекции салона «Кенгуру» от воспитанников академии стиля Diamond kids при поддержке московской федерации роллер спорта, свадебные наряды ручной работы - от классических, для традиционных церемоний венчания до альтернативных, для свадеб на природе, новые рисунки на тканях, запечатленные как диафильмы и рожденные эмоциями и воспоминаниями дизайнеров.

Российские дизайнеры стремятся к особому креативу. Никого не оставил равнодушным показ от Александры Русской, которая создала коллекцию в светлых ажурных тонах, используя принты с изображением русских ромашек и берез. Ее коллекция «Ромашки- глаза России» получила государственную премию за особый вклад в развитие культуры страны.

Финалисты международного фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» и студенты РГУ им. А.Н. Косыгина воплотившие в коллекции идеи бифутуризма, также стали участниками подиумного конкурса, ведь жюри на протяжении всей недели следило и выбирало лучших в нескольких номинациях.

В итоге победителями осеннего сезона EFW стали Gribova-emotions - лучшая коллекция, «Дом моды Grace» - лучшая коллекция детской одежды, и ИриС by Irina Starovoitova – лучший шоу-показ.

Неделю моды посетило более 5000 зрителей. Среди них оказались люди, любящие моду, профессионалы из сферы моды и популярные артисты и актеры, такие как Нонна Гришаева, Екатерина Вуличенко, Татьяна Абрамова, Ольга Филиппова, Елена Князева, Ольга Сидорова. Многие из них приходили не только посмотреть, но и поучаствовать.