60-я, юбилейная, Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ», пройдет с 12-15 сентября 2023 года в павильонах № 55 и 57 ВДНХ.

Главная цель ярмарки – это наглядная демонстрация самых передовых технологий в отечественной текстильной и легкой промышленности и демонстрация последних достижений опыта дружественных стран. На выставке будет представлена одежда всех видов, оборудование для производства одежды, домашний и технический текстиль, ткани и фурнитура, кожа, обувь, меха и аксессуары.

Формат, объединяющий проведение выставок «ЛегпромЭкспо» и «Кожа-Обувь-Меха-Технологии», а также Форума, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы отрасли, предоставит компаниям эксклюзивные возможности продемонстрировать свои лучшие товары и технологии, найти новых партнеров и рынки сбыта, как в России, так и в дружественных странах, и ознакомиться с тенденциями и перспективами легкой промышленности.

В этом году в программу мероприятия будут включены и новые проекты – «ЛегпромИнновации» и «ЛегпромАзия». Так, в рамках «ЛегпромИнновации» гости смогут познакомиться с лучшими инновационными проектами текстильной и легкой промышленности. Совместно с компаниями Season Tech и Smartex организаторы представят экспозицию лучших наработок отрасли за последний год и подведут итоги основных инновационных конкурсов. А выставка «ЛегпромАзия» будет посвящена производителям товаров текстильной и легкой промышленности азиатских стран: Турции, Китая, Кореи, Индии, Ирана, Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и др.

В 60-м сезоне ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ представит около 250-350 компаний на общей площади в 10 тыс. кв. м. Ожидается, что мероприятие посетит около 10 000 гостей и специалистов.

За годы своего существования ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ доказал, что является лучшим маркетинговым и рекламным инструментом для любых видов продукции, товаров и услуг отрасли, приносящим реальные коммерческие результаты.

Вход на выставку бесплатный. Зарегистрироваться и получить электронный билет можно на сайте ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ.