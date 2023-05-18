28 апреля 2023 года на площадке ГБУ «Мосстройинформ» стартовала III Всероссийский конкурс социального промышленного дизайна «Контуры твоей уникальности», в рамках которого участникам предстоит разработать инклюзивный графический и промышленный дизайн технических средств реабилитации.

Организатором конкурсавыступает автономная некоммерческая организация центр поддержки и развития социальных проектов «Контуры возможностей», которая старается изменить отношение общества к людям с инвалидностью и показать, что даже при ограниченных возможностях здоровья жизнь может быть полноценной. Организаторы намерены доказать широкой аудитории необходимость не только высокой функциональности, но и современного, разнообразного и индивидуального дизайна устройств для людей с протезами, колясками, слуховыми аппаратами и т. д. Основная задача – показать молодых и талантливых дизайнеров, инженеров и разработчиков, способных проявить себя в сфере инклюзии.

Старт конкурса анонсирует наше креативный манифест организаторов:

Люди с протезами, слуховыми аппаратами, на инвалидных колясках, которыми они пользуются в связи с ограниченными возможностями здоровья, имеют право не только на функциональные устройства, но и на эстетичные, индивидуальные, креативные. Дизайн должен решать не только коммерческие задачи. Дизайн – инструмент не только субъективной красоты, а решения конкретных задач. Дизайн должен решать социальные задачи человека! Для решения указанных целей необходимо привлекать молодежь, чтобы дать шанс молодым дизайнерам, показать им весь спектр профессиональных, социальных перспектив в графическом и промышленном дизайне.

В 2023 году участникам предлагается решить новые творческие и технические задачи:

Изменить внешний вид слуховых аппаратов.

Создать новые решения для инвалидных колясок.

Поэкспериментировать с технологиями будущего, благодаря которым слепые могут начать видеть.

Разработать уличные спортивные площадки, которые будут отвечать потребностям людям с ОВЗ и без. Улучшить внешний вид протезов ног.



При соблюдении всех технических возможностей дизайны победителей будет произведены при участии партнеров производителей, среди которых:

Компания Ccover (первый в России производитель косметических накладок на протезы нижних конечностей);

Дизайн студия SmirnovDesign (один из лидеров российского промышленного дизайна, входит в состав оргкомитета конкурса «Придумано и сделано в России»);

ГК ALFER GROUP (основатель и разработчик знаковых fashion медиа и цифровых платформенных решений для креативных индустрий КОНКУРС.РФ);

ГБУ «Мосстройинформ» (единственная площадка в стране, которая проводит Всероссийские и Международные фестивали и конкурсы);

Portal MultiVerse платформа виртуальных выставочных залов;

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина» (первая образовательная организация страны, которая сосредоточилась на креативных индустриях как секторе экономики Москвы и России).

Даты проведения Конкурса: 28 апреля - 07 ноября 2023 года

Окончание приема заявок: 30 сентября 2023 года

Более подробно ознакомиться с материалами Конкурса и подать заявку на участие можно на сайте проекта.