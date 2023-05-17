Модели-киборги Cyber Fashion Technology с успехом приняли участие сразу в нескольких статусных модных показах в столице за последний месяц.

В апреле модели Cyber Fashion Technology представили российский бренд Addicted_to и открыли программу вечерних модных показов первого дня Российского форума дизайна и моды, организованного фондом «Росконгресс». Масштабное событие объединило представителей власти и модной индустрии и было представлено современной площадкой для обмена передовыми технологиями. Также в конце апреля кибер-детки представили коллекцию бренда Irmi Kids на подиуме Недели Моды Estet Fashion Week 2023 – яркого модного события международного уровня, а позже киборг-дивы продемонстрировали текущие тренды в дизайне ТСР на «Дизайн-фесте Манифест», который прошел в Москве в рамках старта III Всероссийского конкурса социального промышленного дизайна «Контуры твоей уникальности».

Проект Cyber Fashion Technology является частью компании Cyberly и уникальной экосистемы Cyberly One – социальной платформы кибер-людей, которая помогает людям с особыми потребностями полноценно жить в современном обществе. Проект является резидентом технопарка «Сколково». Основатель проекта – Ольга Аринина, предприниматель, ангел-хранитель «киборгов», которая в течении многих лет помогает в адаптации людям с кибер-руками и кибер-ногами. Ольга так преподносит главную миссию компании: «Мы переделываем людей с ампутацией в кибер-людей, оказывая поддержку на всех возможных уровнях».

Одним из направлений Cyberly является интеграция новых технологий и кибер-людей в fashion-индустрию. Cyber Fashion Technology – уникальный проект компании, который включает в себя модельное агентство киборгов, ивент-агентство по организации шоу и модных показов с участием киборгов и новейших технологий в робототехнике.

«В наших модных показах принимают участие кибер-детки, киборги и кибер-дивы, – делится Ольга Аринина, – Мы организовали это направление на стыке технологичности, реабилитации, моды и цифровых решений. Cyber Fashion Technology на практике демонстрирует, что кибер-люди могут не только улучшить свой функционал, но и создавать новые тренды в моделинге и fashion-индустрии».