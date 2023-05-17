В этом году XX Юбилейная Международная Конференция Йога Журнала (Yogajournal.ru) откроет свои двери 3-4 июня. Тема летней Конференции – «8 ступеней трансформации: познай истинный путь йога». По случаю круглой даты «Йога Журнал» готовит настоящий праздник для начинающих и продвинутых практиков йоги.

XX Международная Конференция Йога Журнала – это по-настоящему уникальная возможность прикоснуться к истокам йоги через ее истинных последователей. Наши гости встретятся с ведущими российскими и иностранными преподавателями йоги, медитации, пранаямы, практик осознанности.

Каждая Международная Конференция Йога Журнала - любимое мероприятие творческих и осознанных людей, которые стремятся восполнить внутренний ресурс и достичь физического и духовного здоровья.

Участников ждет двухдневное путешествие по безграничному миру йоги:

- 40+ различных видов практик,

- Лекции, медитации,

- Йога-базар,

- Музыкальный концерт,

- 700+ единомышленников,

- 10+ мастер-классов и семинаров,

- Самый крупный йога-центр Москвы,

- Уникальные трансформации для тела и духа.

Узнай, сколько шагов нужно для достижения духовного и физического совершенства.

Автор «Йога-сутра» Патанджали описывает восемь ступеней. Их должен преодолеть практикующий йогу.

Восемь ступеней - это восемь вопросов.

Их рано или поздно задаёт себе каждый.

- Как следовать этическим нормам (Яма)?

- Каким образом соблюдать духовную дисциплину (Нияма)?

- Техники освоения поз (Асана)?

- Как практиковать дыхательные техники (Пранаяма)?

- Можно ли подчинить органы чувств (Пратьяхара)?

- Как заниматься целенаправленной концентрацией ума (Дхарана)?

- Как правильным образом медитировать (Дхьяна)?

- Как пребывать в сверхсознательном состоянии (Самадхи)?

На все эти вопросы можно будет получить ответы во время XX Международной Конференции Йога Журнала.

То, что Патанджали описал как прохождение восьмиступенчатого пути, на самом деле есть то, к чему стремится каждый из нас – к миру. Заключительная ступень йоги – это просветление – то, чего нельзя купить и чем нельзя владеть. Просветление можно только переживать и цена за это переживание – бесконечная преданность, с которой вы осуществляете свою практику.

Что еще может объединять людей так, как это делает йога?

Встречаемся на XX Юбилейной Международной конференции Йога Журнала.

Место сбора традиционное - самый большой в Европе Йога-центр Прана на «Войковской».