20-21 мая 2023 года Тула на два дня превратится в модную столицу России – в городе в 11-й раз состоится Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE, который проводится при поддержке Благотворительного фонда «Русский силуэт» и Правительства Тульской области. С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина.

За годы проведения, в мероприятии приняли участие 524 дизайнера и бренда из 69 регионов России, а также дизайнеры из Белоруссии и Франции. Основная задача фестиваля – предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. FASHION STYLE выступает в качестве start-up площадки для начинающих дизайнеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

На этот раз в рамках FASHION STYLE состоится финал конкурса дизайнеров, в котором примут участие 70 талантливых модельеров и коллективы театров моды из 30 регионов России, а также из республики Беларусь и Казахстана. Кроме этого, в программу фестиваля войдут финал Национального конкурса «Лучшая модель года», региональный полуфинал Всероссийского конкурса «Детская супермодель России» и региональный конкурс красоты и таланта «Краса Тулы 2023».

Фестиваль пройдет на современной площадке в самом сердце Тулы – творческом индустриальном кластере «Октава». Мероприятие охватит два для, один из которых полностью посвящен детской и подростковой моде.

Генеральный партнер фестиваля - модельно-артистическое агентство Linda. Партнер конкурса - компания Браер.