25 - 28 мая состоится одно из самых ожидаемых креативных событий этой весны – фестиваль «Модное Приморье». На три дня видовая площадка Спортивной Гавани превратится в хаб, разделённый на зоны с выставками, перформансами, фотозонами и модным маркетом дизайнерской одежды и аксессуаров. Площадка фестиваля откроется 25 мая в 12:00.

Гости города и жители края смогут увидеть, как работает модная индустрия нового типа, «производство по требованию» и модель «дизайн – продажа – производство», когда сначала потребитель делает заказ, и только тогда он отправляется в производство. Помимо этого, гостям удастся увидеть на подиуме коллекции победителей акселератора «Фабрика Брендов» в рамках реализации регионального проекта «Киберателье и креативные индустрии Приморья» на AR.

В дни фестиваля дизайнеры и производители одежды смогут подключиться к платформе «КиберЦифровоеАтелье», расширяющей возможности модного бизнеса, изучить ее сервисы, сделать заказ или предложить на ней свои услуги, а также задать свои вопросы руководителю команды разработчиков платформы «КиберЦифровоеАтелье» Олегу Пономареву, руководителю проекта «Киберателье и креативные индустрии Приморья» Наталье Карповой, заместителю директора Центра поддержки экспорта Приморского края АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» Леониду Канину. А действующие экспортеры Приморского края смогут принять участие во «встрече экспортеров».

Важным событием фестиваля станет МОДНЫЙ МАРКЕТ от российских дизайнеров. Среди Приморских дизайнеров будут представлены: «SHAKLEIN», «GORANSKAYA L», Мила Коба, «FASONOVA», «Июнь», «Чувствуй», «Туманы», «Katy’s Bird», «AxeFeel», «Sab2, «GETGLO», «Gaur», «Kiwi dress», «BEGINNING», «MAKS NEKKO», «Zeygert Art», ювелирные бренды «Калейдоскоп», «KIMO», авторские украшения Светланы Афанасьевой «BELLAJ_VL», украшения от «Coffee bean by Marusya Chernikova», «Sea berry» (сумочки из кожи), «By Tokareva» (сумочки из бусин), сувенирная продукция «Дари тепло» и многие другие.

Среди российских брендов из других регионов на маркете можно будет найти вещи дизайнеров-участников проектов «Московские сезоны»: «GERANIKA» – бренд, разделяющий принципы «Медленной моды» и осознанного потребления (дизайнер – Ирина Гераскина), «СЛОНВИШ» – российский бренд гипоаллергенной бижутерии (дизайнер Валентина Ковальская), «Oh Sunshine» (дизайнер - Алёна Киреева) проект эксклюзивных кимоно с элементами шика, «Silk Granat» – сумки и одежда из натуральных тканей, без содержания химических красителей с восточным колоритом (дизайнер – Майя Амелина), «13onstyle» (дизайнер - Яна Филькина) – одежда для дерзких, рискованных, свободных людей, «Tutto per te» – детская одежда из хлопка, «Optic Design Lab» – производство оправ для очков, «RAVENS KARINA MITINA» – бренд про любовь к себе с индивидуальным подходом, «Jenya Pavlichenko» (дизайнер – Евгения Павличенко) – бренд с идеей женственности, утончённости и элегантности, «Jane B Studio» (дизайнер – Светлана Ободянская) – платья с французским акцентом.

Кульминацией первого дня фестиваля станет модный показ российских дизайнеров из Москвы, Владивостока и других городов РФ. Также в дни фестиваля на площадке фестиваля гости смогут посетить фотовыставки и лекторий, насладиться вкусным кофе и сладостями от местных шоколатье.

В модном лектории примут участие: Анастасия Шаклеина – руководитель проекта «Модное Приморье» и создатель бренда «SHAKLEIN» с темой «Одежда как часть креативной индустрии», Любовь Филиппова – создатель бренда «Июнь» c темой «Экономическое развитие бренда. С чего начать и как не разориться в процессе», Алина Гурская – гид по стилю со своим МК, Анастасия Якушева – директор модельного агентства «La Chantage» с лекцией о моделинге, Михаил Никольский и Максим Смолин – фэшн фотографы, с лекцией «История фэшн фотографии и её влияние на современность» и презентацией своих работ, Елена Шарифуллина и Евгения Дутова с темой «Значение аксессуаров в жизни женщины», Вера Клёва, эксперт психологии имиджа и beauty технологий с лекцией «Внешность как ресурс успеха», Елена Зейгерт с темой «Развитие личного бренда», Михаил Фролов и Данил Белозеров, интегральные организаторы IT-компаний, с темой «Цифровизация креативного бизнеса».

В выставочном пространстве фестиваля будут представлены: совместный фотопроект Анастасии Шаклеиной, Татьяны Агеевой и Дарьи Реуцкой «Призрачная нить» и авторский арт-проект Татьяны Агеевой «Музыка в акварели». Также вашему вниманию будет представлен перформанс от Максима Некко (татту-мастер, граффити-художник в стиле каллиграфия-леттеринг, участник граффити-фестивалей 2020-2022 гг.), он будет рисовать одежду на улице, на ваших глазах. Гости тоже смогут проявиться творчески: любой желающий сможет поучаствовать в создании Арт-объекта под руководством художников Арт-студии Mikeneko.

В завершающий день фестиваля 27 мая c 13:00 - 17:30 для представителей креативных индустрий Приморья и Дальнего Востока на площадке будет проходить стратегическая сессия «Владивосток 2030 - Модный технологичный Хаб, центр притяжения талантов, экспертов, творческой молодёжи».