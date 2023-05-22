Студия Yellow, Black and White, киностудия «Союзмультфильм» и маркетинговое агентство «СберМаркетинг» выпустили коллекцию товаров с изображением Чебурашки, которая представлена в корпоративном магазине сувенирной продукции SberShop.ru. На волне необыкновенной популярности фильма «Чебурашка», вышедшего в прокат в январе и побившего рекорд по кассовым сборам в РФ, аналитик регистрирует выросший интерес потребителей к персонажу Эдуарда Успенского. Например, по данным сервиса аналитики маркетплейсов SellerFox, которые приводит издание, в январе этот персонаж вышел в топ-3 в категории мягких игрушек по объему продаж на маркетплейсе Wildberries, а селлер, который смог предложить соответствующий запросу товар, получил выручку в размере более 800 000 рублей.

Специалисты «СберМаркетинга» проанализировали потенциал рынка и решили создать набор изделий с изображением героя, знакомого большинству россиян с детства или полюбившегося недавно благодаря кинокартине. В коллекцию, выпущенную «Союзмультфильмом» и Yellow, Black and White Group, вошли белые футболки, толстовки и худи с яркими принтами для детей и взрослых, а также линейку бизнес-аксессуаров — термобутылки, скетчбуки, блокноты и ежедневники.

Образ Чебурашки с чертами его свежей киношной версии отпечатан крупно и в виде мелкого бесшовного паттерна в красно-желто-зеленых цветах на теплых вещах из смесового материала (65% хлопка, 35% полиэстера) и на майке (95% хлопка + 5% лайкры). Для нанесении изображений применялись цифровые технологии, в частности метод прямой печати по готовым изделиям (DTG).

Стоимость изделий варьируется от 1100 до 4900 рублей. Наряду с магазином SberShop.ru мерч «Чебурашка» планируется продвигать на площадках «Союзмультфильма» — в «Союзмульткафе» и «Союзмультпарке».