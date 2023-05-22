20 мая 2023 года на территории ГТРК «Корстон-Казань» 15 дизайнеров представили modest fashion коллекции в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», организованного при поддержке Национальной палаты моды и Digital Talents Dubai Milano.

Modest Fashion Day стало одной из крупнейших площадок для презентации дизайнеров благопристойной моды как из России, так и из других стран.

В восьми показах приняли участие Abzaeva (г. Улан-Удэ, Россия) / Gapanovich (г. Мурманск, Россия), Aida Kaumenova (Казахстан), Hadámi (г. Махачкала, Россия), Sahara (г. Уфа, Россия), Sanet / Keewa (Индонезия), Su.Su (г. Казань, Россия), Ummaya (г. Грозный, Россия), Senegal Fashion Show: Couleur Afrique, Touty, KamalRaw, Edg.mery, Sidy Counda, Al Gueye (Сенегал).

Шесть дизайнеров из Западной Африки, хорошо известные в своем регионе, впервые представили наряды из коллекции для российской аудитории при поддержке Российского культурного центра «Калинка».

«Благопристойная мода, или modest fashion, – это быстро развивающееся направление модной индустрии. Талантливые дизайнеры презентуют в Казани разнообразные коллекции в сегменте «скромной моды» в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» уже пятый раз. Modest fashion-продукция давно откликается и покупается во всём мире все большим количеством потребителей», – прокомментировала Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, член Правительства Республики Татарстан.

«Мне интересно поучаствовать в Modest Fashion Day в первую очередь потому, что это одно из самых крупных мусульманских мероприятий в России. Во-вторых, я хочу продвигать одежду в стиле благопристойной моды в Индонезии, ведь у неё есть свой стиль и уникальность. А в-третьих, с помощью моих коллекций я также хочу продвигать тренд на этичную моду», – рассказала Карья Нусантара, CEO и креативный директор бренда Sanet.

Запись показов Modest Fashion Day доступна в группе Национальной палаты моды в официальной социальной сети мероприятия – ВКонтакте.