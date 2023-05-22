В мае 2023 года social media «Календарь модных событий» исполняется 5 лет. Со дня его основания миссией проекта является объединение индустрии моды в стране через актуальную информацию о модных событиях из столицы и регионов. С момента основания каждый год специалисты проекта выявляют около 1000 модных событий, следовательно, в России, в среднем, проходят по три события в день. Команда проекта ежедневно мониторит более 400 ресурсов в сети интернет, проект является партнёром множества недель моды России, выставок и форумов, что позволяет получать самую свежую и полную информацию. «Календарь Модных Событий» – это единственный информационный интегратор всех fashion событий страны, который предоставляет возможность видеть анонсы недель мод, выставок, форумов, лекций и учебных курсов на неделю и месяц вперёд.

«Календарь модных событий» является официальным информационным партнёром множества российских модных событий, таких как St. Petersburg Fashion Week, Российской Недели Текстильной и Легкой Промышленности и крупнейшей специализированной выставки тканей и текстильных материалов «Интерткань», выставки «Отечественные дизайнеры – российским женщинам» в здании Совета Федерации РФ, а также таких организаций как Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Ассоциация «Недели моды» и China Fashion Association.

Среди главных планов social media «Календарь модных событий» на будущее – реализация новых проектов, работа по расширению партнёрской базы и укрепление позиции на рынке.

«Календарь модных событий» – проект молодой, но уже активно набирающий известность и авторитет в российской fashion-индустрии. Создан он был в начале 2018 года и сразу же зарекомендовал себя как актуальный для многих игроков российского fashion-рынка. Интересен он, безусловно, всем, кто интересуется модой и стремится быть в гуще происходящих в индустрии событий. Сейчас за новостями social media «Календарь модных событий» можно следить в мессенджере Telegram и социальной сети Вконтакте .

Команда проекта приглашает Вас на празднование юбилея проекта «Календарь модных событий», которое состоится 25 мая 2023 года. В рамках встречи пройдут деловая программа, маркет, дизайнерский показ, а завершится день Afterparty.

25 МАЯ. НАЧАЛО 13:00. МСК

Место проведения: Showroom ERD

Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1 (400 метров от станции метро Электрозаводская)

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