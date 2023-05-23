Отбор в творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров - 2023» для участников проекта «Московское долголетие» стартовал в столице: горожане старшего возраста получат возможность создать модные коллекции одежды вместе с известными дизайнерами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

В качестве конкурсного задания необходимо разработать и представить собственные эскизы одежды. Заявки принимаются до 31 мая в онлайн-формате. Ознакомиться с условиями отбора можно на страницах «Московского долголетия» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», и телеграм-канале проекта.

«Сейчас индустрия моды пересматривает свое отношение к возрасту, а на подиумах все чаще можно увидеть моделей старшего поколения. Проект «Московское долголетие» предлагает жителям «серебряного» возраста пойти еще дальше и доказать всем, что они могут не только показывать стильную одежду, но и сами ее создавать. В этом году мы уже в третий раз откроем творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров», где участники проекта смогут получить профессиональные компетенции и в тандеме с известными дизайнерами создать модные коллекции. Ранее, в 2021 году, творческий проект был признан лучшим социальным фешен-проектом по версии одного авторитетного модного канала. А в июне 2022 года работы наших участников были представлены на Московской неделе моды», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.

Отмечается, что наставниками москвичей старшего поколения в творческих лабораториях станут пять известных российских модельеров: Игорь Гуляев, Леонид Алексеев, Джемал Махмудов, Денис Еремкин и Ксения Новикова. Каждый из них отберет в свою лабораторию по 10 человек. Вместе они создадут пять модных коллекций одежды: придумают концепцию, образы и детали, а также нарисуют эскизы. Итогом работы станет большой показ, который пройдет в августе.

Наставники будут отбирать участников по эскизам, которые они пришлют, а 16 мая в 11:00 и 13:00 в Социально-реабилитационном центре ветеранов имени Михайлова по адресу: Олимпийский проспект, д. 7, корп. 1, пройдут мастер-классы от дизайнера Дениса Еремкина.