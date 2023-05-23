20-21 мая 2022 года в Туле прошел ХI Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE, который проводится при поддержке Благотворительного фонда «Русский силуэт» и Правительства Тульской области.

С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина.

Основная задача фестиваля – предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. FASHION STYLE выступает в качестве start-up площадки для дебютантов, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению. В этом году мероприятие прошло в Творческом индустриальном кластере «Октава».

Этой весной в ХI Международном фестивале моды и красоты FASHION STYLE на суд жюри и зрителей были представлены работы 70 талантливых дизайнеров из 30 городов России, Республики Беларусь и Казахстана. По итогам конкурсов были выбраны лучшие коллекции, а также вручены специальные призы от жюри:

Гран-при Международного фестиваля FASHION STYLE получила Мария Юшенкова (MARYUSHA) за коллекцию «Шабат Шалом» (Москва);

1-е место заняла Христина Хозе, коллекция «liberté Christo - Свобода Кристо» (Москва);

2-е место разделили две коллекции: детская коллекция «Пряничное детство» Галины Феклисовой (Тула) и коллекция «По ту сторону границ» Александра Гузова (Екатеринбург).

3-е место– получила коллекция «Grassbrand» дизайнер Тата Сафронова, город Вологда.

Специальными призами от фестиваля были отмечены: Иван Прохоров за коллекцию «Холод вершин» (Симферополь), Елена Видякина за коллекцию «Жемчужная россыпь» (Тюмень), Ирина Солодова и Ирина Гаврилова за коллекцию «Триада» (Москва), Анастасия Кутепова за коллекцию «Хиппи Хаус Вудсток» (Витебск, Республика Беларусь) и Евгения Федосеева за коллекцию «ЛукБОК» (Москва).

Также специальный приз получили театры моды «Костюмер» и «Мадам» (Витебск, республика Беларусь). Лицом Международного фестиваля FASHION STYLE стала модель агентства Linda Анастасия Давыдова.

21 мая в рамках фестиваля состоялся Национальный конкурс «Лучшая детская модель России 2023», в котором приняли участие 38 конкурсантов из 7 регионов России. Титул «Мисс Fashion style kids» получила Елизавета Карпенко. Гран-При конкурса «Лучшая детская модель России 2023» и авторскую корону от бренда TORI забрала Таисия Буслаева из Тулы.

Также на фестивале прошел IX областной конкурс красоты и таланта «Краса Тулы-2023», организованный модельным агентством Linda. 18 девушек из Тулы и Тульской области демонстрировали гостям не только свою красоту, но и свои таланты. Перед компетентным жюри стояла непростая задача выбрать среди прелестных участниц только одну. Титул «Мисс Подиум Краса Тулы 2023» получила Виктория Столярова, титул «Мисс Фото Краса Тулы 2023» – Мария Мурашко, титул «Мисс Талант Краса Тулы 2023» – Софья Илатовская. 3-ей вице мисс «Краса Тулы 2023» была названа Арина Кочеткова; 2-й вице мисс – Кира Бойкова, 1-й вице – Виктория Нестеренко. Титул «Юная Краса Тулы 2023» завоевала Эвелина Чибисова. Победительницей конкурса красоты и таланта «Краса Тулы – 2023» стала Софья Шестопалова.

Генеральный партнер фестиваля FASHION STYLE - модельное агентство Linda.

Партнер фестиваля FASHION STYLE - компания БРАЕР.