В мае 2023 года компания BAON встречает свое 31-летие. По этому случаю бренд подготовил для своей аудитории много интересных подарков, а летом планирует презентовать новый концепт магазинов.

С 1992 года BAON радует покупателей качественной, функциональной и удобной одеждой для женщин, мужчин и детей, за которой неизменно из года в год возвращаются всей семьей. Компания использует в своей работе как наработанный годами опыт, так и новые технологии и зарекомендовала себя как стабильная и стремительно развивающаяся.

За прошедший год BAON увеличил ассортимент на 50%, появилось много интересных направлений: успешно продаются линия базовой одежды

Must have и трендовая лимитированная коллекция BAON Why not, появилась абсолютно новая спортивная капсула BAON Level Up. Но главная новость запланирована на июль 2023 года: BAON готовится презентовать обновление бренда и новый концепт своих оффлайн магазинов.

В честь Дня рождения BAON с 16 по 25 мая во всех фирменных магазинах действует дополнительная скидка 15% на все коллекции. Также бренд подготовил подарки, выиграть которые можно, зарегистрировав до конца мая на специальной промо-странице чек или номер онлайн заказа. Главным же призом станет сертификат на шопинг в BAON.

Всем участникам акции бренд дарит бонусы BAON в размере 31% от суммы покупки.

Илья Анатольевич Ярошенко, генеральный директор BAON: «31 год – солидный возраст для бренда, BAON за это время заслужил любовь и доверие. Мы хотим быть и дальше интересными для наших покупателей и надежными для сотрудников кампании. Этот год для нас невероятно насыщен крутыми проектами и задачами. Будем с удовольствием делиться успехами и радовать новинками в ассортименте, дизайне магазинов, новыми подходами в коммуникациях».