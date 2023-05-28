Глядя на эту стройную изящную красавицу, с трудом верится, что в мае этого года она отпразднует свой 51-й день рождения. Инну Гинкевич, в прошлом прима-балерину лучших российских театров, а ныне директора ГБУ ДО Московская Комплексная спортивная школа олимпийского резерва "Север" департамента спорта города Москвы - можно смело назвать эталоном элегантности и стиля. В преддверии Дня рождения мы встретились с Инной, чтобы поговорить о модных тенденциях и узнать, каким брендам она отдаёт предпочтение.

Вы всегда безупречно выглядите. Как долго вы вырабатывали свой стиль? Какие неожиданные эксперименты с образом себе позволяли?

Платформу моего стиля закладывали с детства родители, так как естественно, одежду для меня покупали они. Мой папа архитектор и художник, поэтому он большое внимание уделял нашему с мамой внешнему виду. Если ему не нравился какой-то предмет нашего гардероба, то он не разрешал нам с мамой выйти из дома. «Эта кофточка не сочетается с этими брюками, - говорил он. - Нужно поменять!". Так что внимание стилю уделялось большое и это был именно классический стиль, которого я придерживаюсь и по сей день. Да и в детстве экспериментировать тоже не хотелось - мне не нравились ни спортивные костюмы, ни стиль Ёджи Ямамото. Из-за того, что большую часть времени я была одета в спортивную одежду, в которой занималась в балетном классе, а потом и на репетициях в театре, то в жизни хотелось носить что-то более элегантное и красивое. Классически красивое.

Вы следите за модными тенденциями, изменчивыми трендами или ориентируетесь исключительно на свой вкус?

Конечно, слежу. Сейчас в интернете есть много сайтов, специализирующихся на моде. Раньше я любила читать глянцевые журналы плюс сама много ездила по миру и имела возможность покупать весь свой гардероб там. Россия в плане модных трендов тогда отставала года на два - та одежда, которую я покупала в Европе или Англии, появлялась у нас намного позже и заявлялась как новая коллекция.

В одном из интервью вы сказали, что эталоном элегантности для вас является английская королевская семья. Поясните - почему именно они? И образ кого из членов семьи вам особенно близок?

Да, я действительно считаю английскую королевскую семью эталоном элегантности, потому, что это всегда был безупречный классический стиль. Королева Елизавета всегда была приверженцем именно классики и мне всегда очень нравилось, как она одевалась - строго, классично и безупречно. Жемчуг, броши, шляпки, перчатки - все это мне очень нравилось и нравится до сих пор!

Каким брендам отдаёте предпочтение в обычной жизни и наряды каких дизайнеров чаще всего выбираете для светских выходов?

Я отдавала предпочтение тем брендам, которые практически не были представлены в России - Унгаро, Маккуин, Готье, Ив Сев Лоран и Ральф Лоран.

Поддерживаете ли тренд на импортозамещение? Каких Отечественных дизайнеров можете назвать самыми любимыми? Дружите с кем-то из дизайнеров?

Вы знаете, я очень мало покупала вещи советских и российских дизайнеров, хотя и была постоянным посетителем Недели моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week. Я дружила и общалась с Александром Шумским ( президент Mercedes-Benz Fashion Week - прим.) Единственный российский дизайнер, чью одежду я носила, это Евгения Крюкова - она не только прекрасная актриса, но и девушка с потрясающим вкусом! Помимо одежды, Женя еще и создала великолепную изысканную коллекцию посуды из фарфора и керамики ручной работы - я приобрела несколько экземпляров и с удовольствием пользуюсь ими дома. Одно время я носила вещи Игоря Чапурина, часто общалась с ним - он впоследствии стал работать как театральный художник по костюмам в балетных постановках Большого театра и не только- может быть, общение с балеринами повлияло на него так! ( Улыбается)

Мир моды понёс тяжёлую утрату: ушли из жизни выдающиеся модельеры, Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Пересекались ли вы с этими кутюрье?

С Вячеславом Зайцевым мы часто пересекались, я неоднократно бывала у него и в Доме моды, и на его презентации новых коллекций… Виделись и на всевозможных светских мероприятиях… Его классический стиль тоже оказал на меня сильное влияние. Мы много общались, обсуждали классику, много дискутировали по поводу мужской моды… Замечательный был человек и большая утрата для всех нас, что он ушел из жизни. Он и Валентин Юдашкин были некими флагманами российской моды и на сегодняшний день таких мэтров в отечественной индустрии моды больше нет. Дай бог, чтобы наши модельеры равнялись на этих двух звезд и росли в своем творчестве.

Обувь - важный элемент гардероба, в котором особенно важно удобство и комфорт. Какие брендам обуви и моделям отдаёте предпочтение?

Да, конечно, обувь для меня важнейшая часть гардероба. Я не люблю кроссовки, никогда их не носила и не буду носить. Кстати, сейчас модно носить кроссовки или кеды с платьем или юбкой, но лично для меня это неприемлемо. Платье элегантно смотрится только с каблуками! На шпильках мне всегда было комфортно ходить, потому что специфика строения ахилла у балерины такова, что нам удобнее ходить именно на высоком каблуке. Главное, подобрать правильную колодку и тогда на каблуках так же удобно, как и в тапочках. За свою жизнь я уже полностью определилась в марках обуви, чьи колодки мне идеально подходят. Это Прада, Макс Мара и американский бренд Найн Вест, который не очень известен в России, но очень удобный лично для меня - я могу надеть новые туфли, проходить в них весь день и не почувствовать ни малейшего дискомфорта.

Поговорим о ювелирных предпочтениях. Какие украшения вы выбираете в будние дни, а какие - в праздники? Допускаете ли бижутерию в образе или отдаёте предпочтение исключительно драгоценным металлам?

Я очень люблю украшения! В первую очередь, конечно, украшения из золота с драгоценными камнями. Бижутерию я, безусловно, тоже допускаю, тем более, что во время спектаклей я выходила на сцену именно в бижутерии. Был один нюанс - у меня аллергия на все металлы, кроме драгоценных, поэтому чтобы выйти на сцену в бижутерии, я заказывала у ювелиров сделать замки из золота или серебра для серёжек, чтобы потом не болели мочки ушей.

Есть ли у вас любимые камни? Дизайн серёжек: массивные и броские или миниатюрные и лаконичные?

Любимые камни - бриллианты, не люблю изумруды и рубины. Мне не идут пусеты, поэтому я предпочитаю серёжки-кольца или с подвесками. Причем серёжки-кольца не должны быть больше 6 сантиметров - это тот диаметр, который подходит мне идеально.

Есть ли для вас запреты в моде: что вы не наденете никогда?

Образ всегда должен быть продуманным, соответствовать возрасту, месту и не быть вульгарным. Нужно соблюдать дресс- код - нельзя прийти, например, в офис в юбке выше колена или с глубоким декольте. И, как я уже говорила, я никогда не надену кроссовки с вечерним платьем или спортивный костюм с кедами.

Какие 5 вещей, на ваш взгляд, должны быть в гардеробе каждой женщины?

Конечно, это должны быть базовые вещи: классические чёрные брюки, белая блузка, костюм (брючный или с юбкой), свитер с круглым или v- образным вырезом и туфли на шпильке. Вещи базового гардероба должны быть сдержанных цветов - чёрный, белый, бежевый или серый. Во всяком случае, лично для меня.

На этой неделе вы отмечаете свой день рождения. Составили уже образ для праздника? Можете поделиться с нашими читателями?

Все секреты раскрывать не буду, скажу лишь, что мой образ будет красивым и стильным! (Улыбается).

Фотографии из личного архива Инны Гинкевич