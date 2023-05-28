Хорошая белая футболка — основа базового гардероба. Она идеально дополняет любой образ, будь то наряд в стиле спорт-шик или в сочетании со строгими костюмами.

Белая оверсайз-футболка подойдет к полуспортивным укороченным брюкам и скинни любого цвета. Надень ее на прогулку с друзьями или на вечеринку в комплекте с модной джинсовой курткой или бомбером.

Удлиненную футболку можно носить с узкими брюками или леггинсами. Советуем надеть ее с кожаной косухой и грубыми «армейскими» ботинками.

Для тех, кому нравятся V-образные вырезы, в модном доме DEMURYA есть и такая модель. Примерь ее с плиссированной юбкой или короткой джинсовой юбкой.

Футболка с приспущенной линией плеча будет хорошо смотреться вместе с брюками паллацио или с широкими штанинами. Просто заправь половину футболки в линию края брюк, дополни лодочками можно отправляться на вечеринку. Также невероятно красиво смотрится накинутое на плечи пальто или удлиннённый кардиган.

Аутфит с белыми кедами и футболкой - просто mast have любого стильного образа.