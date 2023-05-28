Лариса Долина, Юлия Барановская, Денис Клявер, Алексей Воробьев, Игорь Скрипко, Максим Привалов, Дмитрий Колдун, Станислав Бондаренко, Владимир Славский и др. на церемонии награждения премии Brand Awards 2023 .

В Москве состоялась церемония награждения премии Brand Awards 2023

В ресторане Backstage Crocus City Hall отгремела долгожданная ежегодная церемония вручения премии Brand Awards 2023.

Компания Soroka Production, в лице Артема Сорокина, уже 15 лет собирает в одном месте самых ярких представителей российской общественной и бизнес-элиты, чтобы отметить заслуги лучших представителей в своей области и торжественно вручить награды, объективно подтверждающие их уникальный статус.

Гости вечера не скучали ни минуты. Эффектные выступления и неожиданные номера – вот, чем запомнится прошедшая премия. Ведущими церемонии стали Юлия Барановская, Максим Привалов, Эльмира Аббасова и Игорь Скрипко.

Программу вечера открыл ведущий госпел-проект России и СНГ Moscow Gospel Team. Народная артистка России Лариса Долина исполнила для гостей композицию «Двое на ветру», а вот ее ученики из Музыкальной Академии представили неожиданное звучание легендарной «Погоды в доме».

Свой свежий трек презентовал и Денис Клявер вместе с DJ Dimixer, артисты показали кавер на культовый трек «Половинка» группы «Танцы Минус». Алексей Воробьев познакомил гостей с новым синглом «В клубе разбитых сердец».

Очаровать публику сумела и певица Ева Власова. Ее обаяние и зажигающее выступление покорили гостей. Не удержались они и от танцев под трек «Позвони» молодой артистки Nivesta, чья коллаборация с DJ Smash находится в топе чартов, а Наталия Власова окутала ностальгией – весь зал вместе с ней пел «Я у твоих ног».

В этот вечер гости насладились насыщенной музыкальной программой, в рамках которой выступили также коллектив ЭЛиПС, Брендон Стоун, Дмитрий Колдун, Кира Максимова. Закрывали церемонию молодые артисты Sandra Top и Влад Зотов.

Гостями церемонии стали успешные бизнесмены, политики, редакторы глянцевых изданий, модельеры и деятели шоу-бизнеса: президент группы компаний «Рив Гош» – Эдгар Шабанов, владелица ювелирной компании «Flawless» – Ангелина Голощапова, генеральный продюсер и управляющий партнер компании «ВайТ Медиа» – Юлия Сумачева, актер Театра Моссовета и кино – Станислав Бондаренко, топ-визажист и эксперт в области красоты Елена Крыгина, Эвелина Бледанс, Анжелика Агурбаш, Алена Водонаева, Алика Смехова, Надежда Гуськова, Мира Бруман, Анастасия Панибратова, Александр Сирадекиан, Юлианна Винер, Саша Санта Иван Николаев и многие другие.

Сюрприз для гостей – громадный торт с логотипом «Brand Awards 2023» – приготовил молодой и талантливый шеф-кондитер Рамазан Хаметов, который уже не первый год вместе с кондитерским домом Алтуфьево являются партнерами премии.

В этом году премия за значительные профессиональные достижения в разных сферах была вручена представителям общественной и бизнес-элиты в 32 номинациях:

Открытие года — Ювелирная компания «Flawless» Коллаборация года — «РИВ ГОШ» и Кристина Орбакайте За вклад в развитие музыкального искусства — Музыкальная Академия Ларисы Долиной За вклад в развитие гастро и ресторанного бизнеса — Александр Соркин Театр-легенда — Государственный академический театр им. Моссовета Футбольный клуб-легенда — Футбольный клуб «Динамо-Москва» Лучшее телевизионное шоу — «Ну-ка, все вместе!» Лучшая продакшн-компания — No Risk No Fun Production Лучший дизайнер обуви и аксессуаров — Александр Сирадекиан Лучший бутик российских дизайнеров — «Win Way» Лучший модный бренд солнечных очков — «Alberto Casiano» Лучший производитель дверей — «ESTET Дверные технологии» Лучший архитектор-визионер — Анастасия Панибратова Лучший бренд селективных интерьерных ароматов — «Tonka Perfumes Moscow» Лучший российский бренд косметики — «KRYGINA cosmetics» Лучшая косметологическая клиника — Центр косметологии «Encanto» Лучший эстетический хирург — Надежда Петраш Лучший бренд в области профессиональной косметики — «Deesse Cosmetics» Лучший дом шоколада — «VioChoсo» Лучший бренд премиальных подарков — «Royal Phone» Лучший фитнес клуб — Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. Геммолог года — Евгения Максимова Трансформатор года — Анастасия Кривак Уникальный авторский курс перерождения — «Эффект Феникса. Как переродиться и стать счастливой за 7 дней» Лучший банный комплекс России — «Siberia» Лучший новый бренд в индустрии гостеприимства России — «Flora Boutique» Hotel & Spa Лучший туроператор в Омане для граждан России — «OldOman» Самый стильный отель Стамбула — Hagia Sofia Mansions Curio Collection by Hilton Эксперт по недвижимости в Дубае — Фаррух Иминов Благотворительный фонд года — Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» За заботу о дикой природе и вклад в сохранение Амурских тигров — «Organika» Лучший тематический телеканал — Fashion TV

Официальными партнерами церемонии стали Жара ТВ, Flawless, Dessert Report, VioChoco, Organika, Коктебель, Aqua Angels, Chateau Tamagne, Win Way. Эфирную версию премии Brand Awards 2023 покажут на музыкальном телеканале страны — Жара ТВ.