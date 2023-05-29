Онлайн-платформа Lamoda объявила о запуске продаж товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент войдут комплекты постельного белья и простыни. Производственным партнером онлайн-ритейлера стала одна из крупнейших текстильных фабрик России, которая ранее поставляла постельное белье IKEA.

Запуск собственного бренда стал логичным ответом на высокий интерес пользователей онлайн-платформы к текстилю для дома. Более половины оборота раздела «Дом» за последние два года приходилось именно на эту продукцию.

Ассортимент Lamoda Home будет состоять из постельного белья в спокойных оттенках, которые станут базой для спальни клиентов. На этапе запуска используется два вида ткани: хрустящий поплин, который можно не гладить, и сатин — красивый и приятный, как шелк. Есть нестандартные размеры, например для одеял IKEA.

«После ухода с российского рынка части популярных брендов, которые предлагали текстильную продукцию по привлекательным ценам, многие пользователи не смогли найти для себя им альтернативу. Образовался вакуум, который с учётом устойчивого спроса на такую продукцию среди наших клиентов, нужно заполнять, поэтому мы приняли решение создать собственную торговую марку. Начали с коллекции базового постельного белья из 100%-го хлопка, трендовых цветов, в популярных размерах. Учитывая потенциал категории, мы планируем развивать нашу собственную торговую марку, проводя эксперименты, запуская коллаборации с дизайнерами и расширяя ассортимент», – комментирует Ирина Шабунина, руководитель категории «Дом» Lamoda.

Стоимость комплекта постельного белья начинается от 2 999 рублей, простыни — от 1 499 рублей. На всю продукцию бренда Lamoda Home будет действовать программа лояльности онлайн-платформы со скидками до 25%.