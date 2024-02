27 февраля 2024 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» стартует 61-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром», сообщает компания «Текстильэкспо».

На площади свыше 10 тысяч квадратных метров соберутся более 350 компаний из 15 стран мира – России, Белоруссии, Азербайджана, Германии, Индии, Италии, Китая, Пакистана, США, Таджикистана, Тайваня, Турции, Узбекистана, Южной Кореи, Японии. Национальные экспозиции представят Турция, Китай, Индия.

Конгрессная программа выставки будет проходить три дня. Эксперты представят реальные кейсы о развитии лёгкой промышленности стран БРИКС, научные разработки для легпрома, расскажут о том, как организовать производство, как и где продвигать товары, как маркировать рекламу в Интернете и многом другом.

В числе отечественных компаний-участников: Mozes Inc, «Аметист», «Белнефтехим-РОС», «Биг Фэмели», Группа компаний «Веллес», «Волентекс», «Галаполиграф», «Импортмаш», «Комитекс», «Морган Миллс», «Ролик», «Рутекс», «Смарт-Т», «Стронг и фуртекс», Сурский комбинат технических сукон, «ТАВ-Инвест», «Траверс», «Трансметалл», «Узкоттон», «Унтекс», Фабрика «Мослейбл», «Фабрикс», «Фи-Текс», Швейно-вязальная компания D&S, «Энерлек» и другие.

В числе зарубежных компаний-участников: Dina.Me, Faiza Mari Tex, Giltex, Global Spinners, Marg'ilon Umar Teks, Nt Holding Home Textile, Ozsar Tekstil Gida Ins. Nak. San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti., Parisa Home, Sam Rafoat Tekstil, Sarteks Orme Kumas Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Sti., Sartik Orme Kumas San. Ve Tic. A.S., Senova Tekstil Ic Ve Dis Tic. San. A.S., Textile Group Andgol, Zarafshon Tekstil, «Саховат», «Терри Жар Текстиль» и другие.

Каталог участников и расписание деловой программы 61-й Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром»доступны на сайте выставки.

Афиша предоставлена организаторами.