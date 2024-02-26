YULIAWAVE выпустила весенне-летнюю коллекцию Jaguar Woman. Эта история - современная авторская интерпретация индийских женских костюмов и оригинальный яркий персонаж бренда. Героиня сдержанна, верна и послушна, но если дать ей повод, ее нрав быстро дает о себе знать.

В линии преобладают естественные силуэты: струящиеся фасоны платьев в пол, чистые линии костюмных ансамблей и пластичная кожа насыщенных органических цветов. Впервые в этой коллекции Yuliawave представила модели из фактурной пряжи. Среди них - однотонный комплект из брюк и длинного топа, полупрозрачная туника из трикотажного джерси и вязаная парка с фразой Wild Spirit, повторяющей настроение коллекции.

Среди акцентных цветов - серый меланж, терракотовый, молочный оттенок и натуральный зеленый. Все цвета основаны на "цветах жженого", похожих на цвета народных костюмов. Используются натуральные ткани, такие как тонкая шерсть, кашемир, мериносовая шерсть, шелк и приятный лен. Для пошива также используются нежные бамбуковые волокна с атласной отделкой.

Фото предоставлены компанией.