Демократичный бренд Akhmadullina Dreams, принадлежащий модному дому Alena Akhmadullina, представил презентацию сотрудничества с фильмом Ильи Учителя "Летучий корабль", который вышел в прокат в марте.

В паблике-токе, приуроченном к выходу коллекции, приняли участие испольнительница главной роли Ксения Трейстер и художник по костюмам Надежда Васильева. Встреча состоялась в ресторане "Jacqueline" на Арбате. Модератором беседы выступил креативный директор Akhmadullina Dreams и эксперт в области моды Андрей Бурматиков. На входе в ресторан гости могли увидеть восхитительное платье Забавы, принт которого был адаптирован в дизайн-студии Akhmadullina Dreams и нанесен на футболки и шопперы, продававшиеся на сайте сети и в магазинах в начале мая.

В беседе Васильева и Бурматиков рассказали о том, "как переплетаются культурные наследия разных эпох, обретая свое воплощение в совершенно новых уникальных формах". Так и родилось платье Забавы. Это костюм принцессы с использованием красочного принта, который на 100% соответствует ДНК бренда Akhmadullina Dreams, неотъемлемой частью которого является сказочный персонаж и его эмоции.

Фото предоставлены компанией.