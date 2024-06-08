18 мая на Флакон заводе состоялся фестиваль, который организовала онлайн платформа RFDom.

Насыщенная программа состояла из паблик токов, конкурса стилистов, выступления Насти Негоды (артист и ведущая МУЗ ТВ), маркета, который был представлен на протяжении всего мероприятия. Более 20ти брендов были представлены на мероприятии.

Открывал фестиваль Михаил Ашуров — лауреат международных конкурсов, основатель продюсерского центра "ЗРЯ", участник Творческого объединения #ФролАш, первая скрипка Башмета.

Генеральным партнером фестиваля стал российский бренд профессиональной косметики для волос — ICE Professional.

Фото предоставлено организатором.