Ecco представила лимитированную коллекцию New flavour of Golf. В нее вошли кроссовки Biom C4 для мужчин и женщин, а также классические функциональные лоферы Classic Hybrid.

Вдохновением для создания этой линии стало ее влияние на гольф-культуру и уличную моду. Отличительной особенностью является ее универсальность - все модели созданы для комфортной игры и идеально сочетаются даже с современными летними образами. Анатомическая поддержка стопы, 100% защита от влаги, улучшенная вентиляция, за функциональность отвечает стелька Ecco MTN Grip - это 3 секции, которые обеспечивают захват стопы, устойчивость и поддержку стопы при вращении.

Фисташки, страчателла и фундук — коллекция посвящена мороженому. Каждая пара капсул имеет мраморный эффект, похожий на завитки тающего мороженого, а логотип Ecco на стельке напоминает по форме рожок с мороженым.

Ecco – датская обувная компания, основанная в 1963 году Карлом Тусби, в Бредеборо. Компания до сих пор принадлежит семье Тусби, это семейный бизнес, а значит, традиции качества остаются неизменными уже много лет. Кроме этого, Ecco единственная крупная компания в мире, которая управляет всем процессом изготовления обуви – с момента производства кожи до поставки новой пары в магазин.

Фото предоставлены компанией.