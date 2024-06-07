Love Republic продолжает расширять свой ассортимент и в летнем сезоне запускает линию купальников. В первую коллекцию вошли минималистичные, но в то же время сексуальные модели глубокого черного оттенка и цвета кокосового молока.

Вы можете дополнить пляжный образ плетеными сумками, панамками, аксессуарами из натурального перламутра и солнцезащитными очками модных форм и цветов. Все изделия изготовлены из матовой плотной 2-слойной ткани из полиамида и эластана, которая моделирует фигуру мечты и подчеркивает изгибы тела.

В линейку входят 7 купальников: 4 раздельных и 3 слитных, которые также можно носить как боди, дополняя городские образы, с V-образным фигурным вырезом и модель на завязках. К последней модели прилагается специальная этикетка с вариантами оформления бретелек.

Бра и плавки от раздельных купальников можно комбинировать друг с другом, создавая новое сочетание. Для эксперимента в коллекции есть сексуальный комплект на завязках, топ-бандо и V-образным вырезом, трусики с высокой посадкой и бразилиано.

Фото предоставлены компанией.