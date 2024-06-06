Ювелирный бренд Omaj, основанный дизайнером Юлией Кружковой, представил новую коллекцию. Особенностью бренда является сочетание современных камней и старинных бриллиантов из ювелирных изделий XIX века. Юлия лично искала их по всему миру более года, и каждая из них получила свое имя среди тысяч других за свою красоту, характер и индивидуальность.

Это позволило объединить "тогда" и "сейчас", придав коллекции Omaj необычный ювелирный стиль. Конечно, такая избирательность не означает массового производства. В коллекции Omaj около 60 предметов, которые идеологически ближе к миру высокого ювелирного искусства и, скорее, не столько про реальность, сколько про мечту.

Бренд представлен не только онлайн, но и в бутиках Le Noir. Познакомиться с ассортиментом можно на сайте бренда.

Фото предоставлены компанией.