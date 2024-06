Бренд basis представил новую летнюю коллекцию, вдохновленную женственностью. В ней представлены топ из тонкого венецианского кружева, две модели платьев — минималистичное и универсальное Reedom из полупрозрачного хлопка и модель с открытой спиной Ne Naklonyatsya в нежно-персиковом, лимонном и черном оттенках.

Полупрозрачная блузка Veil из сверкающего переливающегося шелковистого тенселя наполнит наряд нежностью и романтичностью. Основная новинка коллекции продолжает тему комфорта — лаконичная базовая футболка Base приталенного силуэта, идеально сочетающаяся с непринужденными джинсами или более классическими брюками, абсолютный хит сезона — брюки-капри из плотного хлопка средней посадки, свободные минималистичные брюк Breeze с эластичным поясом и лаконичный топ To Go Out.

basis – бренд многофункциональной женской одежды, дарящий чувство опоры, комфорта, уверенности в любом жизненном контексте.

Фото предоставлены компанией.