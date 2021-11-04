adidas представил вторую главу зимней кампании «Покоряя городские вершины», героями которой стали телеведущий Александр Гудков, актриса Варвара Шмыкова, фигуристка Александра Трусова, а также лыжник, чемпион мира по скиатлону Александр Большунов.

Ироничное видео проекта, созданное совместно с YouTube-каналом «Чикен Карри», наполнено отсылками к знаменитым советским фильмам об альпинизме. Александр Гудков и Варвара Шмыкова противостоят снежной стихии в городской среде, заряжая на активный образ жизни при любых погодных условиях.

Специально для кампании Манижа представила мэшап-композицию, объединяющую культовую песню Владимира Высоцкого «Прощание с горами» из кинофильма «Вертикаль» (1967) со своей авторской композицией «Изумруд».

«Оказывается, в 2021 году можно записать дуэт с Владимиром Высоцким. Мы с adidas нашли записанные на пленку вокалы Высоцкого 1966 года „Прощание с горами“ и интегрировали их в уже существующую композицию „Изумруд“. Это невероятное чувство, когда слышишь, как голос Высоцкого оживает в современной музыке. Будто больше не существует никаких границ», – поделилась певица.

Зимняя коллекция adidas интерпретирует outdoor-технологии в городском стиле. В линейке представлены универсальные силуэты для холодной погоды: утепленная парка MYSHELTER и пуховик Traveer, а также ботинки для хайкинга Terrex Free Hiker COLD.RDY. Изделия выполнены из непродуваемой ткани с водоотталкивающим покрытием и наполнителем пух-перо, а технология COLD.RDY предотвращает потерю тепла и проникновение холода.

Коллекция уже доступна на сайте и в приложении бренда, а также в избранных магазинах.