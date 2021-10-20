Немецкий спортивный бренд adidas представил новую осенне-зимнюю коллекцию 2021–2022. В рекламной кампании под названием «Покоряя городские вершины» приняли участие телеведущий Александр Гудков, актриса Варвара Шмыкова, фигуристка Александра Трусова и лыжник, чемпион мира по скиатлону Александр Большунов.

Ироничная рекламная кампания была снята в условиях города. По сюжету герои сражаются со стихией, мотивируя на разнообразные активности даже в условиях непогоды.

Коллекция, вдохновленная походами и горными восхождениями, сочетает городской стиль и технологии аутдорной экипировки. В линейке представлены утепленная непромокаемая куртка Traveer RAIN.RDY, а также ботинки для хайкинга Terrex Free Hiker COLD.RDY и Trailmaker Mid COLD.RDY.

Все изделия снабжены водоотталкивающей пропиткой. Функциональная конструкция куртки дополнена высоким воротником, капюшоном и шнурком по нижнему краю для дополнительной защиты от ветра.

Кроме того, в состав моделей верхней одежды входит серия высокоэффективных переработанных материалов Primegreen в рамках обязательств компании по сокращению пластиковых отходов. Коллекция уже доступна в интернет-магазине adidas, а также в избранных магазинах бренда.