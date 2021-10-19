Модный Дом Balmain совместно с компанией Rossignol, выпускающей лыжи и сноуборды, представили зимнюю коллекцию для активного отдыха. Вдохновением для нее послужили альпийские пейзажи, экипировка лыжников и архивы обоих брендов.

В капсулу вошли модели для мужчин и женщин: лыжные куртки с капюшоном и твидовые варианты, комплекты с монограммами, свитера, ботинки для горных склонов, эффектные аксессуары – сноуборды и горные лыжи, ботинки, футуристический шлем с зеркальным козырьком и перчатки.

Как отмечает РБК, Оливье Рустен украсил большинство моделей новой версией культового узора Balmain's Labyrinth. 50 лет назад Пьер Бальмен создал этот рисунок, линии которого отсылали к французским садам эпохи Возрождения. Рустен переосмыслил оригинальный узор и создал принт, в котором повторяющаяся буква «В» напоминает о названии бренда и фамилии его основателя, а «P» вызывает ассоциации с именем Пьера и Парижем – городом, который тесно переплетался с историей и творениями дома.

В кампании коллаборации снялись французская фристайлистка Перрин Лаффон и лыжник Хьюго Лаугье. Съемки прошли в отеле Refuge de Solaise, расположенном на вершине склона Бельвард курорта Валь-д’Изер. Над фотографиями работала Франческа Бельтран, пишет Buro 24/7.

Линия Balmain и Rossignol уже представлена в бутике бренда в Барвиха Luxury Village, в корнере бренда в ЦУМе и ДЛТ, а также на сайте balmain.com.