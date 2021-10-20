В Москве откроется клуб Prada Mode – под именем модного бренда на единой площадке объединятся музыка, искусство, гастрономия и дискуссии.

Он расположится в самом центре столицы – в особняке Левенсона на Патриарших прудах. Над интерьером внутри здания работает давний друг Миуччи Прада, художник Дэмиен Херст, пишет Elle. По его задумке, пространство превратится в «аптеку». Пространство будет украшено фармацевтическими элементами. Это аптечные шкафы от потолка до пола, модели молекул, обои с каталогами рецептурных лекарств и многое другое.

Таким образом, Prada Mode станет оммажем собственной инсталляции Херст, созданной в 1992 году и представленной в галерее Коэна в Нью-Йорке. Затем художник открыл ресторан Pharmacy Restaurant & Bar, который проработал в Ноттинг-Хилле 5 лет и закрылся, его темой также стала аптека.

Сначала Prada Mode откроется для друзей: 12 и 13 ноября клуб Prada будет предлагать гостям дискуссии и ночные развлечения с выступлениями и живой музыкой, которые будут дополняться обедами и напитками. С 14 по 20 ноября пространство будет открыто для свободного посещения, отмечает Buro 24/7.