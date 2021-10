Gucci показали кампанию новой коллекции, посвященной столетнему юбилею модного Дома. Как отмечает The Bleuprint, в ней бренд сочетает язык одежды, который является «выражением индивидуальности» и язык музыки, отражающий «коллективную память».

Акцент на музыке сделан неспроста – Gucci выяснил, что его название употреблялось в тестах 22 705 песен. В честь этого интересного факта модный Дом выпустил ролик в любимом ретро-стиле, где воссоздал атмосферу прошлых лет и вспомнил хиты разных эпох.

Съемками рекламной кампании руководил фотограф Джошуа Вудс. В ней отражены разные музыкальные жанры, которые сопровождали эволюцию Gucci. Среди них – джаз, психоделика, японский панк, диско, хип-хоп и афробит.

«Для мен столетие – это лишнее свидетельство вечной витальности Gucci, который каждый раз обновляется, рождается заново, запускает свои отношения с миром, как вечный юноша, который смотрит на мир своим сильным видением. Я усмотрел проявление его вечной молодости в том, что он уже сотню лет перехватывает и пересекает популярную культуру во всех ее формах. В первую очередь, музыку: единственный инструмент, кроме моды, который реагирует на перемены во времени и всегда отражает все новое, то, что происходит сегодня, сейчас», – приводит Harper’s Bazaar слова Алессандро Микеле. В коллекцию вошли костюмы и платья, украшенные цветочным принтом, а также куртки, плащи и цветные кардиганы. Кроме того, в линейке можно найти футболки, сумки и обувь, украшенные логотипами Gucci 100 и строками из трех песен, выбранных Алессандро Микеле, в которых упоминается бренд. Среди них – трек The R (1988) дуэта Eric B. & Rakim, песня You Got Good Taste (1983) рок-группы The Cramps и слова из F**k Me Pumps (2003) Эми Уайнхаус. Коллекция Gucci 100 уже доступна на официальном сайте бренда.