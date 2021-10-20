В мире ежегодно производится от 80 до 100 миллионов тонн текстиля. При этом, специалисты утверждают, что бренды в среднем производят вещей на 40% больше, чем получается продать. Вы только вдумайтесь! А теперь вспомните, сколько, а главное — как часто, вы покупаете? Обдумали? А теперь ответьте на вопрос: вы потребляете осознанно?

С одеждой, которую носить уже не очень хочется, понятно что делать, но как быть с тяжелым люксом? Не отдавать же кровно заработанные Chanel и Louis на переработку?! Зачем изобретать велосипед, когда за вас это уже сделали: продать, нельзя складировать.

В 2019 году сумки признали самым выгодным инструментом инвестиций — они обогнали даже искусство и редкие сорта виски. А инвестировать в сумки, бывшие в употреблении, — не только дальновидный, но и экологически ответственный выбор. Так сделала основательница сейлинговой платформы Skupka.vip.garderoba — Мира Такин.

— На российском рынке ресейла не хватало селекционного подхода в сегменте аксессуаров, поэтому я запустила сервис, который скупает исключительно сумки. У нас в команде я отвечаю за селекцию: поиск сумок, отбор и контроль за аутентификацией. Также в нашем сервисе работает профессиональный аутентификатор, который проверяет подлинность каждого товара. Это важный момент. Не буду скрывать, что иногда девушки приносят очень хорошие фэйки. Отличить их невозможно, если вы не занимаетесь этим как я — 12 лет, — делится Мира.

Skupka.vip.garderoba сотрудничает только с люксовыми брендами. На первый взгляд это может показаться невыгодно, но на самом деле объем люксовой фешн-индустри в общей доле ресейл-рынка оценивался в прошлом году в 10 миллиардов долларов. Надо отдать должное не только современным трендам на осознанность в потреблении, но и пандемии. Именно она дала такой рост.