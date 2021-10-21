Экосистема проектов «Таврида.АРТ» (АНО «ЦРКИ») и Ассоциация «МОДНАЯ СЕТЬ», объединяют усилия в поиске молодых и талантливых специалистов, будущих лидеров индустрии моды, и анонсируют сотрудничество в рамках Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS.

Конкурс FASHION LEADERS – это проект, созданный на базе отраслевой платформы сообщества FASHION-ID. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте fashionleaders.ru до 25 декабря.

Финалисты конкурса примут участие в Фестивале, который пройдет в Москве весной 2022 года. Для 50 лучших участников организаторы оплатят трансфер, проживание и питание в Москве на время проведения Фестиваля. Призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 рублей, 10 самых ярких и талантливых участников получат гранты на обучение, создание и продвижение своих работ. Одному из финалистов будет предложен контракт с международным глянцевым модным журналом на позицию главного редактора. Один из финалистов пройдет короткий курс обучения в Институте Марангони по выбранному направлению. Финалисты получат возможность пройти стажировку в одной из 40 компаний-партнеров.

50 финалистов Всероссийского конкурса FASHION LEADERS будут приглашены в 2022 году на арт-школу индустрии моды. Она уже несколько лет проходит в рамках образовательных заездов «Тавриды.АРТ» в Крыму и объединяет молодых дизайнеров одежды, стилистов, визажистов, фотографов, видеографов, моделей и менеджеров индустрии моды и дает им возможности для дальнейшего развития, общения и обучения с лидерами индустрии. В рамках арт-школы летом 2022 года для 25 участников, победителей Всероссийского конкурса, будут организованы фото- и видеосъемки их работ.

«Таврида.АРТ» – экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За семь лет проект трансформировался в единую экосистему.

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским Фондом Культурных инициатив. При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.