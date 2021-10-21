23–24 октября в ЦДЛ на Лубянке состоится осенняя Неделя детской моды Kids Fashion Week. Главной темой 11-го сезона стала гармония. Именно поэтому ассоциативный ряд мероприятия составляют фортепианные клавиши, символ инь-ян, шахматы и другие бинарные образы. Организаторы события из продюсерского центра "ГРАНИ" выбрали для визуального оформления площадки чёрно-белую цветовую гамму. Даже подиум обыгрывает эту дихотомию: в день открытия он будет белым, в день закрытия – чёрным.

Kids Fashion Week откроет осенний парад недель идею в Москве. Дизайнеры смогут впервые представить коллекции именно здесь, на главном детском подиуме страны. Среди участников мероприятия заявлены: бренды Borelli, Teewit kids, Choupette, Stilnyashka, DNK, BHS, «Маленькая леди», «Империя детства», Original Marines, Mariposik, Beroni_kids, STEFANIA, L’erede, а также дизайнеры Маша Горячева, Светлана Анохина, Юлия Крылова, Наталья Боровикова, Елена Садыкова.

За два дня на подиуме будет показано около 20 коллекций детской и подростковой одежды. Новые коллекции продемонстрируют воспитанники школ моделей и модельных агентств со всей России. На подиум выйдут сотни юных моделей из разных городов и стран. В мероприятии примут участие известные детские музыкальные коллективы. И, уже по традиции, каждый день показов будет закрываться выступлением популярных звёзд. Их имена пока держатся в секрете.

Особенности сезона:

1 день. Белый подиум

Хэдлайнером первого дня станет дизайнер Маша Горячева, которая представит сразу два показа – детский и взрослый. Причем второй будет совсем необычным.

Впервые в рамках Kids Fashion Week пройдет специальный показ «У Леди нет возраста»: на подиум выйдут модели 60+. Также в шоу примет участие популярная блогер Лилия Абрамова @tatarkafm

2 день. Чёрный подиум

Открывает второй день премиальный испанский бренд STEFANIA – лидер городской высокой моды для детей и подростков.

Закроет неделю моды шоу главного режиссера Kids Fashion Week Валерия Сорокового и Продюсерского центра «Грани», которое всегда является большим сюрпризом и впечатляет гостей креативом и нестандартностью режиссерского взгляда. Звездой показа, получившего название «Fashion FantAsia by Valery40» станет известный светский журналист и телеведущий Леван Тодуа.

Впервые на неделе моды в России будет представлена в этот день коллекция бренда Benetton.

Неделя детской моды KFW – это модное и красочное событие, на котором царит атмосфера творчества и свободы. Это отличная возможность для презентации вашего детского бренда и дебюта в мире fashion-индустрии!

ВНИМАНИЕ! Пространство KFW объявлено зоной covid free и пройдет с соблюдением всех медицинских норм, предписанных Роспотребнадзором. Для посещения мероприятия необходимо предоставить пцр-тесты или QR-код, а также использовать медицинские маски.