10 ноября на церемонии вручения премии CFDA Award for Fashion Icon Зендая официально получит статус модной иконы. Она станет самой молодой обладательницей этого титула и займет почетное место среди таких знаменитостей, как Рианна, Бейонсе, Принц, Дэвид Боуи и Дженнифер Лопес, пишет InStyle.

В этом году Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) отметил, что звезда «Дюны» и «Эйфории» получила это признание за ее глобальное влияние на моду. Зендая стала настоящей законодательницей моды на светских мероприятиях, вместе со своим стилистом Ло Роучем.

Кроме того, на протяжении многих лет девушка активно помогает молодым дизайнерам и модным Домам. В 2013 году она запустила свою первую первую гендерно-нейтральную линию одежды Daya by Zendaya. Несколькими годами раннее актриса была партнером Томми Хилфигера, а в настоящее время является амбассадором Lancôme, Bvlgari и Valentino.

Еще одна клиентка Роуча, актриса Аня Тейлор-Джой, тоже удостоится награды: впервые в истории CFDA вручит премию «Лицо года». А статуэтку «Позитивное влияние» получит агентство Model Alliance.

Как пишет Buro 24/7, в номинации «Лучший дизайнер женской одежды» заявлены Кэтрин Гольштейн из Khaite, Кристофер Джон Роджерс, Габриэла Херст, Марк Джейкобс и Питер До; за титул «Лучший дизайнер мужской одежды» поборются Эмили Адамс Боде, основатель Fear of God Джерри Лоренцо, Майк Амири, Телфар Клеменс и Том Браун.