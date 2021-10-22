Креативный директор Алессандро Микеле проведет следующий показ Gucci в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре, на котором расположена легендарная «Аллея славы». Коллекцию под названием Gucci Love Parade («Парад любви») дизайнер покажет 2 ноября, пишет Buro 24/7.

Также в рамках программы Gucci Changemakers будет оказана материальная помощь сообществам Лос-Анджелеса и Голливуда — пожертвование на решение проблем бездомных и людей c психическими расстройствами.

Напомним, запущенная в 2019 году глобальная инициатива Gucci Changemakers дает сотрудникам Gucci по всему миру возможность посвятить до четырех дней оплачиваемого отпуска в год волонтерству с целью оказания положительного влияния на местные сообщества

Стоит отметить, что первый показ Алессандро Микеле на территории США состоялся в Нью-Йорке. Затем в мае 2020 года дизайнер собирался устроить круизное шоу в Сан-Франциско, но ему помешала пандемия COVID-19. Ранее шоу бренда проходили в самых разных городах – Риме, Париже, Арле, Флоренции, Лондоне.