Международный сервис аудиокниг Storytel и сервис доставки одежды от стилистов Capsula запустили совместный проект. В течение месяца, с 15 октября 2021 девушки по всей России смогут заказать себе стильные аутфиты, вдохновленные культовыми книгами известных писателей, пишет Buro 24/7.

Основой первых комплектов стали «Дюна» Фрэнка Герберта, «Город женщин» Элизабет Гилберт, «Как стать леди» Фрэнсис Бернетт, «Лето на Парк-авеню» Рене Розен, «Тайпэн» Джеймса Клавелла. Стилисты хотят помочь клиенткам выразить свою индивидуальность через отсылки к любимым произведениям, поэтому задача полностью скопировать образ какого-то персонажа не стоит.

«Это одни из самых популярных романов современности, особенно в 2021 году, входят в топ-100 по количеству прослушиваний и обладают уникальной атмосферой: театральные подмостки Нью-Йорка 1940-х, изящество и очарование Англии конца XIX века, эпоха глянца и сексуальной революции, загадочная азиатская культура, функционализм и романтика далекого будущего – теперь можно не только представлять, как выглядят герои, но и стать ими», – рассказали в пресс-службе Storytel.

Как отмечает «Афиша Daily», стилисты Capsula будут подбирать индивидуальные образы для каждой пользовательницы, исходя из запросов, которые необходимо указать в анкете. После оплаты услуг стилиста девушки получат капсулу из шести вещей. Выкупать сразу все вещи не обязательно – дается 24 часа на примерку.

Примерку рекомендуется делать под соответствующий фрагмент из аудиокниги, чтобы максимально погрузиться в атмосферу того мира, который рисует перед читателями автор. Участницы проекта получат в подарок временную подписку на Storytel.