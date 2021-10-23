Дизайнер Игорь Чапурин стал художником по костюмам спектакля «Ромео и Джульетта» московского академического Музыкального театра им К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Режиссером постановки выступил Константин Богомолов, а хореографом – Максим Севагин.

«Балет по классическому сюжету, но в модерновом контексте дал мне возможность раскрыться как современному дизайнеру. В «Ромео и Джульетте» я использовал свои фирменные приемы работы с театральным костюмом, например, геометрические силуэты и выстеганные детали. Очень важную роль сыграла цветовая палитра костюмов: мы сознательно пошли на риск и сделали героев визуально довольно деликатными», – приводит Elle слова дизайнера.

«Нам показалось важным, отталкиваясь от шекспировского сюжета и либретто, сочинить свою историю, которая позволит по-другому взглянуть на этот сюжет», – пояснил Константин Богомолов. Как отмечает Colta.ru, действие «Ромео и Джульетты» он перенес из Вероны в Золотой город, где все принадлежит олигарху Капулетти, отцу Джульетты. Клан Монтекки вообще отсутствует, а Ромео возвращается из тюрьмы.

«Мы долго общались с Константином и хореографом Максимом Севагиным, и своей задачей я ставил подчеркнуть их творческую задумку по интерпретации классической версии балета. Работая над дизайном костюмов, я обращался к разным источникам: силуэтам одежды раннего Возрождения, итальянской моде середины прошлого века, форме закрытых пансионов, городской одежде начала нулевых. Поэтому костюмы получились современными, но с отсылкой к разным историческим и стилистическим пластам. Кроме того, я опирался на мой опыт работы в Большом театре, используя свои фирменные приемы, вроде кожаных стеганых деталей», – цитирует InStyle Игоря Чапурина.

Дизайнер уже работал над балетом «Ромео и Джульетта» в брутальной постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа. «Эти спектакли сравнивать сложно, да и не нужно. Ведь новое прочтение классики – всегда отдельный мир, самостоятельное произведение, где на первый план выходит новаторский авторский замысел», – отметил дизайнер.