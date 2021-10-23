Дэниел Ли, креативный директор Bottega Veneta, продолжает следовать концепции путешествующих по миру показов под названием Salon. Первые два шоу прошли в Лондоне и Берлине в узком кругу друзей марки, а теперь команда бренда пересекла Атлантику и добралась до Детройта – города, который стал синонимом американской автомобильной промышленности. Также Детройт ассоциируется с музыкой: в 1960-е здесь зародилось «мотаунское звучание», одно из направлений ритм-энд-блюза, в 1980-е – техно. Дизайнера вдохновила как раз эта инновационность места – тем более что он сам рос в похожем индустриальном городе, только на севере Англии, отмечает Buro 24/7.

Долгожданный показ коллекции сезона весна-лето 2022 прошел в знаменитом Мичиганском театре, построенном в 1926 году. Помещение расчистили, чтобы превратить его в сцену внушительных размеров и напомнить гостям, как пространством для техно-вечеринок становились самые неожиданные площадки. На шоу присутствовали такие гости, как Мэри Джей Блайдж, Lil` Kim, Burna Boy, Зази Битц, Деби Мейзар, Кейлани, Sasha Lane & Syd.

В новом сезоне дизайнер вновь сделал ставку на комфорт – основная часть коллекции выполнена из резного трикотажа с волнистыми краями: теннисные костюмы с юбками и джемперами, платья-поло, худи, широкие брюки и топы на каждый день, пишет Elle.

Для ветровок и плащей была использована ткань с металлическими нитями, которая держит форму и позволяет менять силуэт. Некоторые модели целиком расшиты ракушками, пайетками и резиновыми бусинами, похожими на зеленый горошек. Как отмечает Buro 24/7 UA, все искусственные материалы произведены с минимальным воздействием на окружающую среду: нейлон и резина переработаны, полиуретан создан на основе воды, а хлопок –органический.

Образы моделей завершали вязаные кроссовки, мюли с заостренным носом и мягкие, гибкие сумки.