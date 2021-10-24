Российский масс-маркет бренд «ТВОЕ» в коллаборации с Disney в России и СНГ представили капсульную коллекцию Creepy Cool в преддверии Хэллоуина.

Ее главными героями стали любимые злодеи Disney. В их числе Аид из мультфильма «Геркулес», Малефисента, Джек Скеллингтон и Салли из мультика «Кошмар перед Рождеством». Принты со знаменитыми персонажами дополняют яркие и оригинальные надписи, например Cursed (с англ. «проклятый») или Total Chaos (с англ. «тотальный хаос»), а также зловещие узоры в виде могильных плит или паутины.

В коллекции можно найти оверсайз футболки, лонгсливы, кроп-топы, спортивные брюки, леггинсы и свитшоты в чёрных и белых цветах. Дизайнеры хотели адаптировать вещи не только для предстоящего праздника, но и для повседневной жизни.

Съемка кампании новой коллекции выполнена в стиле обложек и постеров для фильмов ужасов, а в качестве основных сюжетов выбраны популярные отсылки к хоррорам – не заводящаяся машина в лесной глуши, таинственный заброшенный дом, скелеты на кладбище. Моделями рекламной кампании стали участники тик-ток хауса Sky Fam Team: Полина Хииц, Руслан, Лера Кашапова, Дима Водный, Бинет Сенн, Елисей Бендас и Аля Еникеева.

Коллекция ТВОЕ for Disney уже поступила в продажу во все розничные магазины бренда и на маркетплейсы Ozon и Wildberries. Цены на вещи вполне демократичны – от 999 рублей.