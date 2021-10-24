Свершилось то, чего очень многие долго ждали: теперь в магазинах бренда «ДушеГрея» можно подобрать Family Look. В этом сезоне дизайнер Наталья Душегрея запустила полноценную мужскую линию и расширила ассортимент детской коллекции.

Главные приоритеты бренда - дизайн и качество, синергия оригинальности и функциональности, экологичности и технологичности. Индивидуальному почерку Натальи Душегреи присущи образность, сказочность и декоративность.

В мужской линии сохранены отличительные черты бренда - принты и дизайнерская стёжка. В коллекцию вошли джемперы (худи) и куртки. Джемперы сшиты из хлопкового футера высокого качества, на который нанесена печать натуральными пигментными чернилами. Все краски тестировались на износостойкость - экспериментальные изделия стирались не менее 40 раз, прежде чем запустить краску в производство. Натуральный футер мягкий, не колючий, хорошо держит форму, не вызывает раздражение на коже, которая чувствительна к шерстяным и синтетическим тканям.





Куртки мужской линии разработаны для сезона «еврозима» - в них комфортно вести активный образ жизни, много гулять при температуре до 7 градусов мороза, а также удобно заниматься спортом. С точки зрения функционала также учтено всё, чтобы сильной половине человечества было уютно: в куртках предусмотрено множество карманов для самого необходимого, вязаные манжеты, максимально прилегающие к руке, капюшон, который является отличной альтернативой шапке, оптимальная длина, закрывающая поясницу.





В принтах мужской коллекции затронуты три глобальных направления.

Первое - путешествия и приключения: старинные карты, корабли, морские баталии, старая Италия и Голландия с её самобытным колоритом. Второе направление - юмористично-ироничные изображения животных, третье - этнический стиль. Одним из принтов мужской коллекции стала поляна мужественных лис художницы Дарьи Герасимовой, другой анималистический принт - учёные коты, в приключенческой линии использованы картины классиков, голландский пейзаж 17 века и другие оригинальные произведения современных художников.

По доброй традиции «ДушеГреи» все модели выпускаются ограниченным тиражом, что особенно ценят любители эксклюзивности и уникальности.





Принты мужской линии пересекаются с женской и детской коллекцией, но это именно мужские вещи: харизматичные, импозантные. Наталья Душегрея подтвердила аксиому, что мужественность и брутальность совсем не обязательно должны быть монохромными и унылыми - яркая палитра красок, креативного дизайна и оригинальных принтов в тандеме с высоким качеством, экологичностью и функциональностью дарит калейдоскоп положительных эмоций, жизнерадостность и оптимизм.

Мужская линия «ДушеГреи» уже радует смелых, активных, решительных мужчин, которые любят эксперименты и предпочитают одеваться оригинально и небанально.

И, конечно, мужская коллекция стала настоящим сюрпризом для их вторых половинок и юных лапочек-дочек, ведь теперь Family Look от дизайнера, визуализирующего сказки, превратился из мечты в реальность!

Познакомиться и приобрести новинки можно в самобытном домике «ДушеГреи» на Большом Толмачёвском переулке, в интернет-магазине, а также в магазинах партнёров.

Корреспондент: Юлия Бурулева

Фото: личный архив дизайнера