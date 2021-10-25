После успешного запуска первой коллекции oversize-пуховиков в 2020 году российский бренд Monochrome и Reebok приняли решение продолжить сотрудничество и приступили к разработке новой, расширенной, коллекции для сезона осень-зима 2021, пишет Elle.

Как и в первой коллекции, основной акцент в капсуле был сделан на пуховики. Однако в новом сезоне дизайнеры изменили их силуэт, убрав карман на рукаве и сделав ровной линию низа. При этом был сохранен большой капюшон, который надежно защитит от ветра и мокрого снега. Кроме того, в капсуле можно найти футболки, костюмы и культовые кроссовки Reebok Club C x Monochrome. Главными цветами капсулы стали темно-серый, розовый и неоново-желтый.

Вся одежда выполнена с применением переработанных материалов, так как устойчивое развитие является одним из ключевых фокусов и частью стратегии развития обоих брендов. Как отмечает Buro 24/7, в качестве утеплителя для курток был использован натуральный пух RDS (Responsible Down Standard – стандарт ответственного производства пуха; гарантирует благополучное содержание гусей и уток на фермах). А футболки и костюмы выполнены из 100% органического хлопка.

Видео и лукбук коллекции были сняты командой Monochrome сразу в трёх горных регионах Кавказа – в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Выход капсулы был запланирован на октябрь 2021 года, однако из-за временного закрытия фабрик в связи с пандемией старт продаж задержится.