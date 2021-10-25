В списке друзей модного Дома Dior очередное пополнение: новым глобальным амбассадором бренда стала американо-британо-аргентинская актриса Аня Тейлор-Джой. Теперь звезда будет представлять новые коллекции марки, созданные Марией Грацией Кьюри, а также станет лицом косметической линии под руководством Питера Филипса.

Назначение Тейлор-Джой выглядит логичным после столь успешного для неё года. Настоящий прорыв в карьере актрисы случился благодаря её ролям в сериале «Ход королевы» и фильму «Эмма».

C Марией Грацией Кьюри девушку познакомил стилист Лоу Роуч, который также одевает Зендаю. Креативный директор Dior создавала для Ани платья для красных дорожек, которые тут же обеспечивали ей место в списке самых стильных звезд.

На премию «Эмми» в сентябре этого года Аня пришла в бледно-лимонном платье с открытыми плечами. Наряд дополняла ярко-жёлтая накидка. А на Венецианском кинофестивале Тейлор-Джой блистала в ярко-розовом атласном платье в стиле 50-х, которое дополнила милой шляпкой с вуалью. Актриса также надела два платья от Dior на премии «Золотой глобус» в феврале 2021 года. Там она получила свою первую награду за выдающуюся роль в мини-сериале Netflix «Ход королевы». Сначала Аня появилась в изумительном изумрудном платье, а позже переоделась в светло-голубое атласное платье без бретелек.

Среди предстоящих проектов Тейлор-Джой – психологический триллер «Прошлой ночью в Сохо» режиссера Эдгара Райта, а также роль в фильме «Безумный Макс: Фуриоса», приквелле боевика «Безумный Макс: Дорога ярости».