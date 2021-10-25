Сколько нужно пройти тренингов, чтобы начать продавать с помощью социальной сети Instagram? Достаточно пройти один и взять максимум информации из самого полного офлайн интенсива «Fashion бизнес в Instagram» от Fashion Consulting Group.

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Вместе с преподавателем Екатериной Дивеевой, digital экспертом FCG, Вы сможете пройти один из самых ценных тренингов по fashion SMM ever. Самый полный оффлайн интенсив о том, как вести fashion бизнес в Instagram для smm менеджеров, владельцев модного бизнеса, копирайтеров и специалистов креативных индустрий.

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Приготовьтесь конспектировать, тренинг будет очень концентрированным, с множеством практических примеров!



В результате курса вы узнаете:

как зарабатывать в Instagram,

как вызвать доверие и повысить охваты,

как снимать и писать так, чтобы у вас покупали,

как работать с таргетированной рекламой,

как делать супер контент для разных ЦА,

как выстроить свою воронку продаж,

как построить свой карьерный путь в fashion smm или личный бренд владельца модного бизнеса, и еще очень много всего!



Тренинг будет проходить с 15 по 19 ноября. До 1 ноября на курс действует

ранняя цена!

Ознакомиться со всеми подробностями и зарегистрироваться на тренинг от FCG

можно тут...