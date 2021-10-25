Сколько нужно пройти тренингов, чтобы начать продавать с помощью социальной сети Instagram? Достаточно пройти один и взять максимум информации из самого полного офлайн интенсива «Fashion бизнес в Instagram» от Fashion Consulting Group.

Вместе с преподавателем Екатериной Дивеевой, digital экспертом FCG, Вы сможете пройти один из самых ценных тренингов по fashion SMM ever. Самый полный оффлайн интенсив о том, как вести fashion бизнес в Instagram для smm менеджеров, владельцев модного бизнеса, копирайтеров и специалистов креативных индустрий.

Приготовьтесь конспектировать, тренинг будет очень концентрированным, с множеством практических примеров!

В результате курса вы узнаете:

  • как зарабатывать в Instagram,
  • как вызвать доверие и повысить охваты,
  • как снимать и писать так, чтобы у вас покупали,
  • как работать с таргетированной рекламой,
  • как делать супер контент для разных ЦА,
  • как выстроить свою воронку продаж,
  • как построить свой карьерный путь в fashion smm или личный бренд владельца модного бизнеса, и еще очень много всего!

Тренинг будет проходить с 15 по 19 ноября. До 1 ноября на курс действует
ранняя цена!
Ознакомиться со всеми подробностями и зарегистрироваться на тренинг от FCG
можно тут...

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