Сколько нужно пройти тренингов, чтобы начать продавать с помощью социальной сети Instagram? Достаточно пройти один и взять максимум информации из самого полного офлайн интенсива «Fashion бизнес в Instagram» от Fashion Consulting Group.
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Вместе с преподавателем Екатериной Дивеевой, digital экспертом FCG, Вы сможете пройти один из самых ценных тренингов по fashion SMM ever. Самый полный оффлайн интенсив о том, как вести fashion бизнес в Instagram для smm менеджеров, владельцев модного бизнеса, копирайтеров и специалистов креативных индустрий.
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Приготовьтесь конспектировать, тренинг будет очень концентрированным, с множеством практических примеров!
В результате курса вы узнаете:
- как зарабатывать в Instagram,
- как вызвать доверие и повысить охваты,
- как снимать и писать так, чтобы у вас покупали,
- как работать с таргетированной рекламой,
- как делать супер контент для разных ЦА,
- как выстроить свою воронку продаж,
- как построить свой карьерный путь в fashion smm или личный бренд владельца модного бизнеса, и еще очень много всего!
Тренинг будет проходить с 15 по 19 ноября. До 1 ноября на курс действует
ранняя цена!
Ознакомиться со всеми подробностями и зарегистрироваться на тренинг от FCG
можно тут...