Дизайнер Симон Порт Жакмюс решил расширить линейку своего одноименного бренда Jacquemus – вместе с одеждой, обувью и аксессуарами он будет выпускать косметику и духи, пишет Elle. Как отметили источники WWD на рынке, для этого дизайнер объединился с испанским концерном Puig.

Никаких подробностей о будущей косметической линейке Jacquemus пока нет. И сам Симон Порт Жакмюс, и представители его марки от комментариев пока воздержались. Не называется ни точная дата запуска линейки, ни ее предполагаемый ассортимент. Вероятно, коллекция поступит в продажу в 2022 году.

Что касается Puig, то в портфолио компании есть обширный список известных брендов: Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten, Penhaligon’s и L’Artisan Parfumeur. Также она занимается лицензионным выпуском бьюти-линеек от Christian Louboutin и Comme des Garçons. Puig является пятым по величине производителем селективной парфюмерии в мире с десятипроцентной долей рынка, пишет SRSLY.

В успехе инициативы сомневаться не приходится, учитывая популярность Jacquemus в последнем квартале. Например, кардиган c фирменной застежкой из коллекции La Montagne занял седьмое место по количеству поисковых запросов в Google среди брендовых вещей.