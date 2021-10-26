Бренд Vetements и московский концепт-стор SVMoscow объединились для создания капсульной коллекции под названием «Охрана».

В линейку вошли черные оверсайз худи и футболки с желтыми надписями «Охрана», как на форме у служащих, которые обеспечивают безопасность. Каждая выпущена лимитированным тиражом – всего в 50 экземпляров, пишет Buro 24/7.

Выход коллекции Vetements и SVMoscow анонсировали в своих аккаунтах в Instagram. В честь выхода эксклюзивной капсулы бренды сняли рекламный ролик с комиком и бывшим резидентом шоу ЧБД («Что было дальше?») Рустамом Рептилоидом. Он предстал в образе охранника, который сторожит магазин SVMoscow в ночную смену.

По сюжету ему скучно без происшествий, поэтому он решил заняться оригами и смастерить из большого листа бумаги самолетик, на котором сидят парень и девушка. Видео снято в плохом качестве, чтобы у зрителя было ощущение, будто он подглядывает за охранником через камеры наблюдения. Отмечает SRSLY.

Пока линейка доступна онлайн на сайте SVMoscow. Также вещи можно приобрести в офлайн-магазине концепт-стора на Малой Молчановке, 6. Футболка обойдется поклонникам Vetements в 47 900 рублей, а худи – в 97 100 рублей.