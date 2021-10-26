Уникальная методика Body Bespoke®, используемая брендом Wrangler, заключается в том, что мы создаем индивидуальную посадку под каждый размер. Ведь в компании Wrangler считают, что идеального размера не существует – только идеальные джинсы.

ТЫ УНИКАЛЕН. ЗНАЧИТ, УНИКАЛЬНЫМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ И ТВОИ ДЖИНСЫ.

Фирменная методика Wrangler Body Bespoke® – это поиск идеальной посадки вне зависимости от размера. Эта методика ломает правила традиционного дизайна джинсов: здесь каждый размер рассматривается как отдельная модель, тогда как суть отраслевых стандартов состоит в том, что берется некий размер и затем масштабируется в сторону увеличения или уменьшения. Однако девушкам с размером 28 подходит одно, а на размер 32 – совсем другое.

Джинсы Body Bespoke® разрабатываются индивидуально, чтобы создать идеальную, максимально украшающую фигуру посадку для каждого размера. Там, где формула традиционного дизайна джинсов берет за основу некую стандартную модель, которая затем делается пропорционально больше или меньше, бренд Wrangler уделяет равное внимание каждому размеру, чтобы обеспечить его идеальную посадку.