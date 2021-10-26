Обложка юбилейного нового номера L'Officiel Baltics — это история о современной принцессе в духе нашего времени. Образ modern princess воплотила латвийская модель Виктория Романюк.

Виктория яркое воплощение современной девушки, которой удается объединять в себе творческое начало и работоспособность. Она достигает высот в моделинге, увлекалась фотографией и дизайном интерьеров, а сейчас открывает себя в диджеинге, ведь музыка всегда играла большую роль в ее жизни.

«Выбираю заниматься тем, что действительно интересно и приносит удовольствие, — с присущей ей легкостью говорит Виктория, когда ее спрашивают о таком разнообразии проектов, — Я открытый человек и мне интересно познавать новые грани этого мира. Меня привлекают неординарные люди, с «живым» умом и нестандартным мышлением».

В Cover-story Виктория и творческая команда воплотили историю одного дня молодой девушки, для которой вошел в привычку плотный график встреч и мероприятий. В вихре событий героиня не теряет себя, даже в потоке дел она успевает насладиться последними осенними лучами солнца. Это история о легкости и одновременно о силе характера.

Творческая команда во главе с фотографом Марьяной Шафро размышляет о том, какой могла бы быть принцесса Диана в обычной жизни, когда за ней не следуют папарацци.

Отсылка не случайна, ведь Леди Ди многие годы остается модной иконой для нескольких поколений девушек. Виктория Романюк говорит, что образ Дианы очень близок ей по духу: «Мода 90-ых — яркая, но при этом максимально свободная: базовые футболки, джинсы с высокой талией в ансамбле с пиджаками и оверсайз свитерами. Я всегда за комфорт!»

В фокусе съемки дерзкий вечерний образ Дианы, вошедший в историю моды, и ее кэжуал-гардероб, который заслуживает не меньше внимания. Диана умело сочетала классические блейзеры с джинсами и бейсболкой, а свитшоты оверсайз з велосипедками. Именно благодаря своему особенному умению объединять простоту с королевской элегантностью, принцесса Диана стала символом не только народной монархии, но и современной эмансипации и свободы.