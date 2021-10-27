Эмили Блант станет ведущей церемонии награждения премии Американского совета модных дизайнеров. Об этом сообщает WWD. Впервые с 2019 года премия CFDA пройдет в офлайн-формате (впервые с 2019 года) – уже 10 ноября этого года.

«Эмили 一 одна из самых талантливых актрис в мире. Ее неподвластный времени стиль и элегантность станут украшением любого мероприятия. Самое замечательное в ней то, что она одновременно добрая и умная. Я очень восхищаюсь Эмили, и я так счастлив, что она стала ведущей премии CFDA в этом году», – приводит Buro 24/7 слова председателя Совета модных дизайнеров Америки Тома Форда.

Эмили Блант – британская актриса, обладательница премии «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США. Популярность ей принесли роли в таких фильмах, как «Дьявол носит Prada», «Молодая Виктория», «Мэри Поппинс возвращается» и «Тихое место».

Как отмечает L’Officiel, уже известно, что Эмили Блант огласит имена таких победителей премии, как Зендая (ее назовут модной иконой этого года), а также Аня Тейлор-Джой (ей достанется номинация «Лицо года»).

В номинации «Лучший дизайнер женской одежды» поборятся Кэтрин Гольштейн из Khaite, Кристофер Джон Роджерс, Габриэла Херст, Марк Джейкобс и Питер До. «Лучшим дизайнер мужской одежды» могут стать Эмили Адамс Боде, основатель Fear of God Джерри Лоренцо, Майк Амири, Телфар Клеменс и Том Браун.