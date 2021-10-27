Ruslan Baginskiy представил кампанию сезона осень-зима 2021/22, лицом которого стала легендарная топ-модель, дизайнер, стилист и активистка Эрин Уоссон. Съемка стала знаковой как для украинского бренда, так и для американской модели и знаменует возвращение Эрин в фэшн-индустрию после многолетнего перерыва.

«Внутренняя энергия, сильный характер и натуральная красота Эрин делают ее идеальной героиней Ruslan Baginskiy. Она бескомпромиссно честна перед собой, уверенно отстаивает свои принципы и жизненную позицию. Можно бесконечно рассматривать ее татуировки; дерзкий стиль Эрин очень точно отражает ее характер. Решающим для меня стало отношение модели к головным уборам – она родилась в Техасе, и любовь к шляпам у нее в крови», – приводит Buro 24/7 слова Руслана.

Работа над кампанией прошла в Париже. Уоссон позировала польскому фотографу Соне Шостак. За стилизацию съемки отвечала итальянка Альба Меленда.

В новом кампейне модель представила ключевые головные уборы из коллекции осень-зима 2021/22, а также знаковую для бренда bakerboycap – черную шерстяную фуражку с вышитой красными буквами монограммой RB. «Осенняя коллекция создана с мыслью о долгосрочных инвестициях в аксессуарный гардероб, поэтому в фокусе функциональность, лаконичный декор, натуральные материалы и спокойная осенняя палитра», – цитирует Vogue UA дизайнера.

«Когда ты в шляпе, ты будто становишься другим человеком. Это словно дополнительный уровень защиты. Из нашей головы исходит так много энергии, а благодаря головному убору ты ощущаешь себя в безопасности», – добавила, в свою очередь, Эрин.